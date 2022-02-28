Минобороны: Потери противника на 6 утра 28 февраля
28.02.2022, 09:20
Данные о суммарных ориентировочных потерях врага с 24 февраля и до 6 часов утра 28 февраля сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в Facebook.
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- Самолеты – 29
- Танки – 191
- Боевые бронированные машины – 816
- Пушки – 74З
- ЗРК "Бук" – 1
- Град – 21
- Автомобильная техника – 291
- Цистерны – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
- Корабли/катера – 2
- Средства ПВО – 5
- Личный состав – ориентировочно 5300 (уточняется)
Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать сразу после боя. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.
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