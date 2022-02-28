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Минобороны: Потери противника на 6 утра 28 февраля

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 09:20

Данные о суммарных ориентировочных потерях врага с 24 февраля и до 6 часов утра 28 февраля сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в Facebook.

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  • Самолеты – 29
  • Танки – 191
  • Боевые бронированные машины – 816
  • Пушки – 74З
  • ЗРК "Бук" – 1
  • Град – 21
  • Автомобильная техника – 291
  • Цистерны – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
  • Корабли/катера – 2
  • Средства ПВО – 5
  • Личный состав – ориентировочно 5300 (уточняется)

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать сразу после боя. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.

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Сергей Бережной
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