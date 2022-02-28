Минобороны: Потери противника на 6 утра 28 февраля

Данные о суммарных ориентировочных потерях врага с 24 февраля и до 6 часов утра 28 февраля сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в Facebook.

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Самолеты – 29

Самолеты – 29 Танки – 191

Боевые бронированные машины – 816

Пушки – 74З

ЗРК "Бук" – 1

Град – 21

Автомобильная техника – 291

Цистерны – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3

Корабли/катера – 2

Средства ПВО – 5

Личный состав – ориентировочно 5300 (уточняется)

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать сразу после боя. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.

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Сергей Бережной

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