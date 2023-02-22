UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия – не Советский Союз. Вооружения там производится меньше, чем используется — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 10:59
Россия – не Советский Союз. Вооружения там производится меньше, чем используется — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что производственные мощности России снизились с начала полномасштабной войны. В целом в месяц россияне производят от 15 до 22 ракет разных типов. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, России не удастся развернуть производства вооружения, поскольку у страны нет мощностей. К тому же, как отмечает Буданов, 30 лет Россия, как и многие другие страны постсоветского пространства, продавали запасы.

"Нельзя, если ты 30 лет ничего не делал, за один день в условиях войны и в условиях действия санкций сделать так, как тебе хочется", — говорит он.

Разведчик рассказал, что за месяц россияне производят 20-22 ракеты типа "Калибр" и от 15 до 20 штук ракет типа Х-101. Он добавил, что производится меньше ракет, чем оккупанты применяют в одном залпе.

Кроме того, говорит Буданов, сейчас в России налаживают массовое производство артиллерийских снарядов, что тоже подтверждает их дефицит.

"Уже два месяца действующие у нас российские группировки живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Более-менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и на Лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар, и дальше будут пробовать, добавилась еще эта локация. Во всех остальных участках – режим экономии боеприпасов", — пояснил Буданов.

Читайте также: Зеленский: Залужный доложил о фронте, РФ несёт огромные потери. Буданов объяснил угрозы Путина

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война производство ракета снаряд дефицит гур мо калибр Кирилл Буданов Х-101
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 