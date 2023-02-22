Россия – не Советский Союз. Вооружения там производится меньше, чем используется — Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что производственные мощности России снизились с начала полномасштабной войны. В целом в месяц россияне производят от 15 до 22 ракет разных типов. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, России не удастся развернуть производства вооружения, поскольку у страны нет мощностей. К тому же, как отмечает Буданов, 30 лет Россия, как и многие другие страны постсоветского пространства, продавали запасы.

"Нельзя, если ты 30 лет ничего не делал, за один день в условиях войны и в условиях действия санкций сделать так, как тебе хочется", — говорит он.

Разведчик рассказал, что за месяц россияне производят 20-22 ракеты типа "Калибр" и от 15 до 20 штук ракет типа Х-101. Он добавил, что производится меньше ракет, чем оккупанты применяют в одном залпе.

Кроме того, говорит Буданов, сейчас в России налаживают массовое производство артиллерийских снарядов, что тоже подтверждает их дефицит.

"Уже два месяца действующие у нас российские группировки живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Более-менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и на Лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар, и дальше будут пробовать, добавилась еще эта локация. Во всех остальных участках – режим экономии боеприпасов", — пояснил Буданов.

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.

Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.

Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.

Читайте также: Зеленский: Залужный доложил о фронте, РФ несёт огромные потери. Буданов объяснил угрозы Путина

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.