Зеленский: Залужный доложил о фронте, у РФ огромные потери. Буданов объяснил угрозы Путина

Президент Владимир Зеленский рассказал о докладах главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, начальника военной разведки Кирилла Буданова и других военачальников на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля. Об этом он сказал в вечернем обращении.

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По его словам, на Ставке были заслушаны доклады военных с передовой о ситуации на самых горячих участках – Залужный рассказал об общей фронтовой ситуации и ракетных ударах россиян по позициям ВСУ.

"Особые эмоции вызывают доклады относительно Донбасса, Луганской области. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки, – постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери", – сказал Зеленский.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский доложил о ситуации в районе Бахмута и Лимана – там идут жестокие бои, командование делает все возможное для поддержки воинов.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о боях в районе Авдеевки и на других направлениях – оккупанты применяют там весь спектр вооружений, в частности, слезоточивые гранаты, однако, несмотря на давление, линия фронта держится.

Глава государства заявил, что начальник ГУР Кирилл Буданов объяснил реальную суть российских угроз о ядерном оружии, которые прозвучали из Москвы 21 февраля.

Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием.

Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Дмитро Гриниченко

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