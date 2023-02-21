UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Залужный доложил о фронте, у РФ огромные потери. Буданов объяснил угрозы Путина

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 23:24
Зеленский: Залужный доложил о фронте, у РФ огромные потери. Буданов объяснил угрозы Путина - Фото
Владимир Зеленский (фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский рассказал о докладах главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, начальника военной разведки Кирилла Буданова и других военачальников на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на Ставке были заслушаны доклады военных с передовой о ситуации на самых горячих участках – Залужный рассказал об общей фронтовой ситуации и ракетных ударах россиян по позициям ВСУ. 

"Особые эмоции вызывают доклады относительно Донбасса, Луганской области. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки, – постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери", – сказал Зеленский.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский доложил о ситуации в районе Бахмута и Лимана – там идут жестокие бои, командование делает все возможное для поддержки воинов. 

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о боях в районе Авдеевки и на других направлениях – оккупанты применяют там весь спектр вооружений, в частности, слезоточивые гранаты, однако, несмотря на давление, линия фронта держится. 

Глава государства заявил, что начальник ГУР Кирилл Буданов объяснил реальную суть российских угроз о ядерном оружии, которые прозвучали из Москвы 21 февраля. 

  • Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием. 
  • Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также: Путина и его ядерные угрозы никто не воспринимает всерьез. Мы дожмем Россию – Зеленский

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс Валерий Залужный александр сырский Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 