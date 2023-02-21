Путина и его ядерные угрозы никто не воспринимает всерьез. Мы дожмем Россию – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского диктатора Владимира Путина уже никто не воспринимает всерьез. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Киеве.

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По его словам, он не смотрел выступление Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля, так как у него были рабочие встречи.

Он отметил, что оккупанты обстреляли Херсон и убили шестерых гражданских во время выступления диктатора.

"Он говорил о ядерных испытаниях. Готовятся ли они? Мы взрослые люди. Этот человек сначала решил запугивать и потом связал это с какими-либо месседжами от США. Это происходит постоянно, серьезно на это никто не реагирует", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что россияне давно общаются с миром как террористы, но Украина "дожмет" их.

Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием.

Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Дмитро Гриниченко

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