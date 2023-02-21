UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США о "приостановке" участия России в ядерном договоре: Безответственно, будем следить

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 15:57
США о
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии журналистам во время визита в Афины, сообщает CNBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

"Объявление России о приостановке участия является крайне досадным и безответственным", – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что Штаты будут внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия.

"Мы, конечно, позаботимся о том, чтобы в любом случае мы занимали надлежащую позицию для безопасности нашей страны и наших союзников", – добавил он.

  • Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием. 

Читайте также: Путин час сыпал фейками пропаганды об Украине. Подоляк: Совсем потерял связь с реальностью

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Энтони Блинкен ядерное оружие владимир путин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 