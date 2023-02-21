США о "приостановке" участия России в ядерном договоре: Безответственно, будем следить

Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии журналистам во время визита в Афины, сообщает CNBC.

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"Объявление России о приостановке участия является крайне досадным и безответственным", – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что Штаты будут внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия.

"Мы, конечно, позаботимся о том, чтобы в любом случае мы занимали надлежащую позицию для безопасности нашей страны и наших союзников", – добавил он.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием.

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Оксана Житнюк

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