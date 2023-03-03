"Я бы задушил эту тварь". Данилов о том, возможен ли мирный договор между Украиной и РФ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что как в свое время немецкий народ нес ответственность за Адольфа Гитлера, так же и россияне будут нести ответственность "за этого отброса" – диктатора Владимира Путина. В интервью РБК-Украина он заявил, что лично убил бы лидера страны-оккупанта, будь у него такая возможность.

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Отвечая на вопрос, "когда война закончится, придется подписывать мирное соглашение?", Данилов сказал, что уже был договор между Украиной и Россией от 31 мая 1997 во времена второго президента Леонида Кучмы.

"У нас был так называемый "большой договор". Мы с ними все это подписали, там была подтверждена незыблемость границ, закреплены принципы сотрудничества, подчеркнуто уважение законов одного государства к другому. Где этот договор? У них меняется ситуация, встал царь не с той ноги – и все, нет больше никаких договоров", – описал он ситуацию.

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По словам секретаря СНБО, послевоенная Украина может с россиянами разговаривать о компенсации ущерба, нанесенного Россией: "Они должны заплатить за все, что они здесь натворили, они должны это сделать за свой счет, за счет своих ресурсов".

"Но здесь есть другое дело: 500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую унес этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил эту тварь", – сказал он.

По словам Данилова, в Бахмуте ВСУ "ежедневно убивают россиян сотнями", и соотношение потерь – "1 к 7".

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Євген Пилипенко

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