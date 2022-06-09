Шмыгаль: Государство компенсирует расходы украинцам, которые ремонтируют дома за свой счет
Украинцам, которые начали самостоятельно восстанавливать разрушенное российскими оккупантами жилье, правительство компенсирует расходы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он отметил, что в Кабмине понимают, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения.
"Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал — государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы", – заявил премьер-министр.
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