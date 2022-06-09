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Шмыгаль: Государство компенсирует расходы украинцам, которые ремонтируют дома за свой счет

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 05:40
Шмыгаль: Государство компенсирует расходы украинцам, которые ремонтируют дома за свой счет - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Украинцам, которые начали самостоятельно восстанавливать разрушенное российскими оккупантами жилье, правительство компенсирует расходы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что в Кабмине понимают, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения.

"Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал — государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы", – заявил премьер-министр.

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Наталия Медведева
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