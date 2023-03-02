Данилов анонсировал новую редакцию стратегии деоккупации Крыма
Пришло время пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, так как теперь приоритеты несколько иные. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции", – написал он.
По словам Данилова, очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и прочих – "требует изменения приоритетов".
Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя была утверждена указом президента Владимира Зеленского 24 марта 2021 года.
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Ключевым элементом политики деоккупации и реинтеграции Крыма в ней "является реализация комплекса мероприятий дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера".
Как именно будет скорректирована стратегия, Данилов не уточнил.
- Что украинцы думали летом 2021 года о Крыме.
- 23 августа 2021-го в Украине состоялся первый саммит Крымской платформы – международной площадки по деоккупации полуострова.
- В 2022-2023 годах на территории Крыма на военных и других объектах происходят пожары, взрывы и другие ЧП. В конце февраля в Крыму хакеры включили по радио обращение Буданова.
- Начальник ГУР утверждает, что в этому году Крым вернется домой.
- Анонимы из Пентагона якобы считают тем временем, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время.
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