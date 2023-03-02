Данилов анонсировал новую редакцию стратегии деоккупации Крыма

Пришло время пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, так как теперь приоритеты несколько иные. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции", – написал он.

По словам Данилова, очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и прочих – "требует изменения приоритетов".

Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя была утверждена указом президента Владимира Зеленского 24 марта 2021 года.

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Ключевым элементом политики деоккупации и реинтеграции Крыма в ней "является реализация комплекса мероприятий дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера".

Как именно будет скорректирована стратегия, Данилов не уточнил.

Євген Пилипенко

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