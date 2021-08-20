Должен быть украинским, но есть сомнения в деоккупации. Что украинцы думают о Крыме: опрос

Большинство украинцев (61%) считают, что Крым должен в будущем входить в состав Украины. При этом в возможность деоккупации полуострова верят 43%, а 44% считают, что это маловероятно или вообще невозможно. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

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По данным соцопроса, 61% респондентов считают, что Крым должен вернуться под контроль Украины. Больше всего в возвращение Крыма верят молодые люди от 18 до 29 лет (67%) и жители западной Украины (73%). Меньше всего – люди старше 60 лет (54%) и жители восточной Украины (47%). Только 6% украинцев считают, что Крым должен быть частью РФ, а 10% считают, что полуостров должен стать независимым государственным образованием.

По результатам опроса, 43% украинцев считают, что Крым снова вернется под контроль Украины, 44% – что это маловероятно или вообще невозможно. Больше всего в возвращение Крыма верят в западных регионах – 61%, меньше всего – на востоке (31%).

Среди самых эффективных способов возвращения Крыма под контроль Украины респонденты чаще всего называют дипломатические усилия для ужесточения санкций против России (47%) и проведение реформ и повышение уровня жизни в стране, чтобы привлекать жителей Крыма (46%). Меньше всего украинцы верят в успех переговоров с Россией (12%) и полной изоляции оккупированного Крыма (13%). За укрепление украинской армии и проведение операции по освобождению Крыма выступают 28% респондентов.

Опрос проводился фондом Деминициативы совместно с Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021-го. Методом интервью "лицом к лицу" было опрошено 2019 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – не выше 2,3%. Опрос финансировался в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

23 августа 2021-го в Украине должен состояться первый саммит Крымской платформы – международной площадки по деоккупации полуострова.

В Крымской платформе будут участвовать 45 стран и организаций. Сегодня свое участие в платформе подтвердила и Исландия – последняя страна НАТО.

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Оксана Житнюк

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