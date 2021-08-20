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Последняя страна НАТО подтвердила участие в Крымской платформе

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 13:55
Последняя страна НАТО подтвердила участие в Крымской платформе - Фото
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Исландия стала последней страной НАТО, которая подтвердила участие в Крымской платформе. Об ее участии заявил на брифинге заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Вчера сообщалось, что в Крымской платформе будут участвовать 44 страны и организации, в том числе 29 из 30 стран НАТО.

"За сутки появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия. Член НАТО", – сказал Жовква.

По его словам, Исландия будет представлена на уровне своего посла в Украине.

"Таким образом у нас сейчас есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите. До конца дня ожидаем еще одну страну", – добавил он.

Жовква напомнил, что Россия пыталась сделать все, чтобы саммита не было. По его словам, вчера после объявления участников Крымской платформы РФ снова начала обращаться с угрозами к столицам, которые будут представлены на саммите.

"Я уверен, что до последней минуты перед началом саммита такая работа будет проводиться. Но мы уверены, что все наши партнеры и друзья на саммит приедут", – подытожил он.

Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет 

Марк Сировой
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Исландия Крым нато саммит Игорь Жовква крымская платформа
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