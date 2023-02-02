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В Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время – Politico

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 09:01
В Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время – Politico - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

Украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым у российских оккупантов в ближайшем будущем. Об этом заявили четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны США на секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил, передает Politico

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"Непонятно, что привело докладчиков к такой оценке. Но четким месседжем, как сообщили три человека, непосредственно осведомленные о содержании брифинга, было то, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро появится возможность вытеснить российские войска с полуострова, захваченного Москвой почти десять лет назад", – говорится в статье Politico.

Четвертый чиновник сказал, что брифинг был более двусмысленным, но смысл остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована.

Все четверо попросили об анонимности, отмечает Politico.

По информации чиновников, среди докладчиков были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер и начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

"Мы не собираемся комментировать секретные брифинги, не будем говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях, – заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. – С точки зрения способности Украины воевать и отвоевывать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя".

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Наталія Медведєва
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пентагон война Крым
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