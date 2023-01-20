UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Милли: Украина может выгнать оккупантов в 2023 году, но это будет очень сложно

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 19:10
Милли: Украина может выгнать оккупантов в 2023 году, но это будет очень сложно - Фото
Марк Милли (Фото - EPA)

Украина может выгнать оккупантов со всей своей территории уже в этом году, но это будет очень сложной задачей. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Милли считает, что Украине будет "очень и очень трудно" выгнать российских захватчиков со всей оккупированной территории до конца 2023 года.

"Это не значит, что такого не может случиться, и не значит, что это не произойдет, но это будет очень и очень трудно", – сказал Милли.

По его мнению, гораздо вероятнее выглядит продолжение оборонительных операций при стабилизировавшейся линии фронта.

Он также отмечает, что ход военных действий будет напрямую зависеть от поставок Украине союзниками техники и обучения экипажей для нее.

Так или иначе, утверждает Милли, Украина в состоянии провести "значительную тактическую наступательную операцию", задачей которой будет освобождение от оккупантов "как можно большей территории Украины".

На том же брифинге глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что он "искренне верит, что наши решения дадут украинцам наилучшие возможности для успеха".

Встреча Рамштайн-8 была посвящена координации потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны и бронетехнике.

Читайте также: Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность: Вы взрослые люди, дайте Украине танки

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь рамштайн Марк Милли Ллойд Остин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 