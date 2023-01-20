Милли: Украина может выгнать оккупантов в 2023 году, но это будет очень сложно

Украина может выгнать оккупантов со всей своей территории уже в этом году, но это будет очень сложной задачей. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Милли считает, что Украине будет "очень и очень трудно" выгнать российских захватчиков со всей оккупированной территории до конца 2023 года.

"Это не значит, что такого не может случиться, и не значит, что это не произойдет, но это будет очень и очень трудно", – сказал Милли.

По его мнению, гораздо вероятнее выглядит продолжение оборонительных операций при стабилизировавшейся линии фронта.

Он также отмечает, что ход военных действий будет напрямую зависеть от поставок Украине союзниками техники и обучения экипажей для нее.

Так или иначе, утверждает Милли, Украина в состоянии провести "значительную тактическую наступательную операцию", задачей которой будет освобождение от оккупантов "как можно большей территории Украины".

На том же брифинге глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что он "искренне верит, что наши решения дадут украинцам наилучшие возможности для успеха".

Встреча Рамштайн-8 была посвящена координации потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны и бронетехнике.

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Сергій Бережний

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