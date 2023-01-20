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На Рамштайн-8 обсуждали обеспечение потребностей Украины в ПВО и бронетехнике – Остин

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 18:27
На Рамштайн-8 обсуждали обеспечение потребностей Украины в ПВО и бронетехнике – Остин - Фото
Ллойд Остин и Марк Милли (фото - ЕРА)

Встреча Рамштайн-8 была посвящена координации потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны и бронетехнике. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместном брифинге с главой комитета начальников штабов Марком Милли.

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Глава Пентагона сообщил, что встреча министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии завершилась и что "в этот решающий момент борьбы Украины за свое существование" группа союзников  "не будет сбавлять обороты".

Сегодняшняя встреча была посвящена удовлетворению потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны и бронетехнике, сказал Остин.

Он добавил, что США будут и далее лидировать в скоординированных усилиях союзников.

"Это означает, что будет обеспечен каждый шаг – от выделения техники до обучения, обслуживания, а затем поддержки", – сказал он.

Он напомнил, что ряд стран выступили с ключевыми инициативами, которые помогут защитить небо и граждан Украины. Франция, Германия и Великобритания передали Украине системы ПВО, в том числе системы Patriot, Нидерланды также заявили, что передают систему ПРО Patriot.

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Сергій Бережний
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