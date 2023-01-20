На Рамштайн-8 обсуждали обеспечение потребностей Украины в ПВО и бронетехнике – Остин
Встреча Рамштайн-8 была посвящена координации потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны и бронетехнике. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместном брифинге с главой комитета начальников штабов Марком Милли.
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Глава Пентагона сообщил, что встреча министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии завершилась и что "в этот решающий момент борьбы Украины за свое существование" группа союзников "не будет сбавлять обороты".
Сегодняшняя встреча была посвящена удовлетворению потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны и бронетехнике, сказал Остин.
Он добавил, что США будут и далее лидировать в скоординированных усилиях союзников.
"Это означает, что будет обеспечен каждый шаг – от выделения техники до обучения, обслуживания, а затем поддержки", – сказал он.
Он напомнил, что ряд стран выступили с ключевыми инициативами, которые помогут защитить небо и граждан Украины. Франция, Германия и Великобритания передали Украине системы ПВО, в том числе системы Patriot, Нидерланды также заявили, что передают систему ПРО Patriot.
- В ночь на 20 января 2023 года президент США Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
- О новых пакетах военной помощи также вчера объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция.
- Утром 20 января Финляндия объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи с тяжелым вооружением для Украины. По данным министра обороны Литвы, сегодня союзники якобы объявят о передаче Украине "сотен" единиц бронетехники.
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