Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дают брифинг по итогам очередной встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн".
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Остин и Милли объявят о результатах встречи стран-союзников Украины и новой военной помощи.
Также высокопоставленные представители США ответят на вопросы о ситуации на фронтах и деталях поставок вооружений в Украину.
На открытии заседания группы Остин сказал, что наступает "решающий момент для Украины" и "решающее десятилетие для всего мира", и потому союзники должны дать Силам обороны как можно больше и быстрее тех вооружений, которые нужны сейчас защитникам.
- В ночь на 20 января 2023 года президент США Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
- О новых пакетах военной помощи также вчера объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция.
- Утром 20 января Финляндия объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи с тяжелым вооружением для Украины. По данным министра обороны Литвы, сегодня союзники якобы объявят о передаче Украине "сотен" единиц бронетехники.
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