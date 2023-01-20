Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дают брифинг по итогам очередной встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн".

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Остин и Милли объявят о результатах встречи стран-союзников Украины и новой военной помощи.

Также высокопоставленные представители США ответят на вопросы о ситуации на фронтах и деталях поставок вооружений в Украину.

На открытии заседания группы Остин сказал, что наступает "решающий момент для Украины" и "решающее десятилетие для всего мира", и потому союзники должны дать Силам обороны как можно больше и быстрее тех вооружений, которые нужны сейчас защитникам.

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Дмитро Гриниченко

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