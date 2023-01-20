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Новый пакет помощи "очень эффективный", он позволит Украине "успешно продвинуться" – Остин

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 18:50
Новый пакет помощи
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Целью совещания в Рамштайне было обеспечить Украине возможности добиться успеха в ближайшем будущем, и союзники в этом преуспели. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин на совместном брифинге с главой комитета начальников штабов Марком Милли.

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Отвечая на вопрос о том, какую роль сыграла неготовность Германии поддержать передачу Украине танков Leopard 2, Остин подчеркнул, что несмотря на осторожность Берлина принятые решения дают Украине возможность "добиться успеха уже в ближайшем будущем".

Глава Пентагона подчеркнул, что Германия отправляет Украине БМП Marder и в целом объединенный пакет военной помощи выглядит "очень и очень эффективным".

"Это не зависит от какой-то одной платформы, это итог объединенных усилий, и я искренне верю, что наши решения дадут украинцам наилучшие возможности для успеха", – сказал он.

Встреча Рамштайн-8 была посвящена координации потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны и бронетехнике.

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Сергій Бережний
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военная помощь рамштайн Ллойд Остин
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