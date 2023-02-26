Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля, наши люди
Президент Владимир Зеленский считает, что возвращение Крыма позволит восстановить мир. Об этом говорится в Twitter президента по случаю Дня сопротивления российской оккупации Крыма, который отмечается 26 февраля.
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"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", – говорится в заявлении президента, которое он закончил на крымскотатарском: "Крым будет свободным".
9 years ago, Russian aggression began in Crimea. By returning Crimea, we will restore peace.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2023
This is our land. Our people. Our history. We will return the Ukrainian flag to every corner of Ukraine.
Qırım serbest olacaq!
pic.twitter.com/jdInUhcutm
Американский посол Бриджит Бринк в обращении к украинцам заявила, что США поддерживают стремление Украины деоккупировать Крым.
"Мы призываем Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных граждан Украины и присоединяемся к вам, чтобы еще раз заявить: Крым – это Украина", – сказала она.
On Feb. 26, 2014, thousands of Crimean Tatars & other Ukrainians gathered to declare, "We are Ukrainian. Crimea is Ukraine." As you continue to fight for your sovereignty & democracy, the U.S. will work w/ you to create a future that affords everyone freedom, dignity, & justice. pic.twitter.com/x29uQYPa3g— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 26, 2023
- День крымского сопротивления российской оккупации отмечается 26 февраля, потому что в этот день в 2014 году в Симферополе состоялся митинг крымских татар и украинцев в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда к стенам Верховной Рады АРК вышли около 10 тысяч человек. На следующий день правительственные постройки АРК захватили российские оккупанты.
- 26 февраля 2020 года Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополе.
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