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Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля, наши люди

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 13:26
Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля, наши люди - Фото
Владимир Зеленский с рабочим визитом в Великобританию (фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что возвращение Крыма позволит восстановить мир. Об этом говорится в Twitter президента по случаю Дня сопротивления российской оккупации Крыма, который отмечается 26 февраля.

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"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", – говорится в заявлении президента, которое он закончил на крымскотатарском: "Крым будет свободным".

Американский посол Бриджит Бринк в обращении к украинцам заявила, что США поддерживают стремление Украины деоккупировать Крым.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных граждан Украины и присоединяемся к вам, чтобы еще раз заявить: Крым – это Украина", – сказала она.

  • День крымского сопротивления российской оккупации отмечается 26 февраля, потому что в этот день в 2014 году в Симферополе состоялся митинг крымских татар и украинцев в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда к стенам Верховной Рады АРК вышли около 10 тысяч человек. На следующий день правительственные постройки АРК захватили российские оккупанты.
  • 26 февраля 2020 года Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополе.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Крым
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