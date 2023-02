Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля, наши люди

Президент Владимир Зеленский считает, что возвращение Крыма позволит восстановить мир. Об этом говорится в Twitter президента по случаю Дня сопротивления российской оккупации Крыма, который отмечается 26 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", – говорится в заявлении президента, которое он закончил на крымскотатарском: "Крым будет свободным".

9 years ago, Russian aggression began in Crimea. By returning Crimea, we will restore peace. This is our land. Our people. Our history. We will return the Ukrainian flag to every corner of Ukraine. Qırım serbest olacaq! pic.twitter.com/jdInUhcutm

Американский посол Бриджит Бринк в обращении к украинцам заявила, что США поддерживают стремление Украины деоккупировать Крым.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных граждан Украины и присоединяемся к вам, чтобы еще раз заявить: Крым – это Украина", – сказала она.

On Feb. 26, 2014, thousands of Crimean Tatars & other Ukrainians gathered to declare, "We are Ukrainian. Crimea is Ukraine." As you continue to fight for your sovereignty & democracy, the U.S. will work w/ you to create a future that affords everyone freedom, dignity, & justice. pic.twitter.com/x29uQYPa3g