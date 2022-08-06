Россия заплатит за вторжение: Зеленский создал рабочую группу по механизмам компенсации
Президент Владимир Зеленский создал специальную рабочую группу для разработки и внедрения механизма компенсации ущерба, причиненного Украине вооруженной агрессией Российской Федерации.
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В группу под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака вошли представители Кабмина и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.
На совещании, посвященном теме взыскания с России компенсации, обсудили ход переговоров о принудительном изъятии активов РФ в пользу Украины и скоординировали дальнейшие действия.
В числе прочего было сказано, что запущен процесс формирования специальной компенсационной комиссии через заключение многостороннего международного договора с партнерами Украины. Украина также ведет переговоры о том, как именно активы РФ, замороженные в различных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, причиненного войной.
На совещании подчеркивалось, что иностранные партнеры не ставят под сомнение, что с России должна быть принудительно взыскана компенсация в пользу Украины, вопрос лишь в том, чтобы найти для этого адекватный юридический механизм.
- 5 августа Кабмин утвердил указ президента о конфискации российских активов - 79 корпоративных прав и 824 имущественных объекта.
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