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Данилов, говоря о пятой колонне, намекнул на дела "под прикрытием борьбы с коррупцией"

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 10:42
Данилов, говоря о пятой колонне, намекнул на дела
Алексей Данилов (Фото: ОП)

После года полномасштабной войны Россия лишена возможности уничтожить Украину, и теперь Кремль решил активизировать пятую колонну. Есть "определенные процессы, якобы происходящие под прикрытием борьбы с коррупцией". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

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Данилов отметил, что у россиян не изменились цели, но у них благодаря Украине очень изменились возможности достичь этих целей.

"У россиян уже нет возможности уничтожить нас. Это не означает, что они будут отказываться от цели. У них есть свой план, для этого они сейчас начинают максимально активизировать свою так называемую пятую колонну", – сказал секретарь СНБО.

Он призвал обращать внимание на русскоязычных блогеров с украинскими паспортами, тех, кто в свое время "обслуживали" Партию регионов и, соответственно, Виктора Януковича и Виктора Медведчука.

"Они до сих пор находятся в нашем информационном пространстве, это не просто так, они выполняют определенную задачу. Вопрос внутренней дестабилизации, посредством которой они хотели бы качать страну, этот первоначальный план никуда не девался", – предупредил Данилов.

Он добавил, что россияне очень опытны в решении таких задач и у них есть "огромная группа людей", которые делают это на постоянной основе.

Данилов заявил, что есть "определенные процессы, якобы происходящие под прикрытием борьбы с коррупцией".

"Более того, не хочу сейчас никого отбеливать, но есть определенные процессы, якобы происходящие под прикрытием борьбы с коррупцией. Может пройти определенное время, и мы увидим там российские корни, российские спецслужбы по этим чувствительным вопросам, которые на сегодняшний день есть в нашем обществе", – сказал секретарь СНБО.

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Наталія Медведєва
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коррупция война госизмена пятая колонна Алексей Данилов
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