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Сбежал и работает на россиян: СБУ подозревает бывшего главу полиции Винницкой области

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 14:52
Сбежал и работает на россиян: СБУ подозревает бывшего главу полиции Винницкой области - Фото
Фото - Офис генпрокурора

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему руководителю Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антону Шевцову. 

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По данным СБУ, Шевцов с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство страны-оккупанта.

Спецслужба утверждает, что Шевцов по собственной инициативе помогал разведке России в ее работе против Украины.

"Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы на территории Украины", – подчеркивает СБУ. План предусматривал серию диверсий на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах, после чего должны были состояться показательные задержания по сфабрикованным обвинениям в причастности к сопротивлению.

Фото – СБУ

Кроме того, Шевцов разработал в интересах оккупантов операцию с привлечением, как пишет СБУ, "известного прокремлевского пропагандиста" для вербовки родственников украинских защитников, а также дискредитации политической и военной власти Украины. 

Как отмечает Офис генпрокурора, следствием "установлено сотрудничество подозреваемого с лидером и депутатами запрещенной пророссийской политической партии "Партия Шария".

Фото – СБУ

СБУ сообщает, что на основании собранных улик Шевцову сообщили о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.

  • 1 марта контрразведка СБУ заявила о разоблачении агента РФ в Николаевской области, который собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.
Сергій Бережний
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