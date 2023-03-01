Сбежал и работает на россиян: СБУ подозревает бывшего главу полиции Винницкой области

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему руководителю Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антону Шевцову.

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По данным СБУ, Шевцов с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство страны-оккупанта.

Спецслужба утверждает, что Шевцов по собственной инициативе помогал разведке России в ее работе против Украины.

"Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы на территории Украины", – подчеркивает СБУ. План предусматривал серию диверсий на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах, после чего должны были состояться показательные задержания по сфабрикованным обвинениям в причастности к сопротивлению.

Кроме того, Шевцов разработал в интересах оккупантов операцию с привлечением, как пишет СБУ, "известного прокремлевского пропагандиста" для вербовки родственников украинских защитников, а также дискредитации политической и военной власти Украины.

Как отмечает Офис генпрокурора, следствием "установлено сотрудничество подозреваемого с лидером и депутатами запрещенной пророссийской политической партии "Партия Шария".

СБУ сообщает, что на основании собранных улик Шевцову сообщили о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.

1 марта контрразведка СБУ заявила о разоблачении агента РФ в Николаевской области, который собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.

Сергій Бережний

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