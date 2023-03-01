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"Искал склады с западным оружием". СБУ заявила о задержании в Николаеве агента ФСБ

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 10:24
Задержание в Николаеве (Фото – СБУ)

Контрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении российского агента в Николаевской области. Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, разоблачение состоялось в результате спецоперации в Николоаеве.

Подозреваемый – местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций, он задержан.

В СБУ подозревают, что под прикрытием тренировок украинских защитников задержанный собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.

"Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ", – заявили в Службе безопасности.

Следователи считают, что подозреваемый по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • 21 февраля СБУ сообщила о задержании жителя Херсонской области, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами и незаконном хранении оружия.

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Наталія Медведєва
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сбу госизмена Николаев
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