"Искал склады с западным оружием". СБУ заявила о задержании в Николаеве агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении российского агента в Николаевской области. Об этом сообщает СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, разоблачение состоялось в результате спецоперации в Николоаеве.

Подозреваемый – местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций, он задержан.

В СБУ подозревают, что под прикрытием тренировок украинских защитников задержанный собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.

"Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ", – заявили в Службе безопасности.

Следователи считают, что подозреваемый по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

21 февраля СБУ сообщила о задержании жителя Херсонской области, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами и незаконном хранении оружия.

Читайте также: СБУ задержала в Киеве пропагандиста Дмитрия Скворцова. Он прятался в храме УПЦ (МП) — фото

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.