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СБУ задержало пособника оккупантов: доносил на патриотов и хранил оружие россиян – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 14:47
СБУ задержало пособника оккупантов: доносил на патриотов и хранил оружие россиян – фото - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Херсонской области, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами и незаконном хранении оружия.

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СБУ считает, что в марте 2022 года задержанный передал оккупантам персональные данные и адреса участников сопротивления в одном из поселков Херсонской области. В дальнейшем, сообщает спецслужба, подозреваемый участвовал в составе карательных отрядов РФ, которые проводили облавы и незаконные задержания украинских граждан.

После деоккупации задержанный "залег на дно" и надеялся избежать правосудия.

В ходе обыска у подозреваемого правоохранители обнаружили спрятанный арсенал российского оружия, в том числе РПГ, противопехотные и противотанковые мины, ручные гранаты, патроны разных калибров.  

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Задержанному сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

  • 16 февраля СБУ заявила, что задержала трех жителей Донецкой области, подозреваемых в корректировке ракетных ударов по позициям ВСУ на Бахмутском направлении.
  • 21 февраля СБУ сообщила, что выявила среди пленных вагнеровцев сотрудника КГБ Беларуси и что он получил 10 лет тюрьмы.
Сергій Бережний
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коллаборант сбу Херсонская область
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