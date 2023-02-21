СБУ задержало пособника оккупантов: доносил на патриотов и хранил оружие россиян – фото

Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Херсонской области, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами и незаконном хранении оружия.

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СБУ считает, что в марте 2022 года задержанный передал оккупантам персональные данные и адреса участников сопротивления в одном из поселков Херсонской области. В дальнейшем, сообщает спецслужба, подозреваемый участвовал в составе карательных отрядов РФ, которые проводили облавы и незаконные задержания украинских граждан.

После деоккупации задержанный "залег на дно" и надеялся избежать правосудия.

В ходе обыска у подозреваемого правоохранители обнаружили спрятанный арсенал российского оружия, в том числе РПГ, противопехотные и противотанковые мины, ручные гранаты, патроны разных калибров.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

16 февраля СБУ заявила, что задержала трех жителей Донецкой области, подозреваемых в корректировке ракетных ударов по позициям ВСУ на Бахмутском направлении.

21 февраля СБУ сообщила, что выявила среди пленных вагнеровцев сотрудника КГБ Беларуси и что он получил 10 лет тюрьмы.

Сергій Бережний

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