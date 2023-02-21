СБУ выявила среди пленных вагнеровцев сотрудника КГБ Беларуси – он получил 10 лет тюрьмы
Служба безопасности Украины выяснила, что боевик террористической организации "Группа Вагнера", которого взяли в плен военнослужащие Сил обороны, является сотрудником КГБ Беларуси. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, СБУ собрала доказательную базу на представителя беларуской спецслужбы, который в составе ЧВК Вагнера пошел воевать против Украины.
По данным СБУ, гражданин Беларуси активно участвовал в боевых действиях против Украины на Харьковском и Краматорском направлениях. Он был захвачен в плен в сентябре 2022 года во время боя в Донецкой области.
Сообщается, что задержанный пытался выдать себя за рядового боевика, но сотрудники военной контрразведки СБУ выяснили правду, и пленный рассказал о том, какие задачи выполнял.
Среди его основных заданий был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих ВСУ от западных партнеров.
Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти беларуского диктатора.
Собранную развединформацию он должен был передавать в Минск через связного.
Суд приговорил сотрудника КГБ Беларуси к 10 годам тюрьмы.
Как свидетельствуют материалы следствия, осужденный – житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность разведчика.
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