Заместителю начальника Генштаба РФ сообщили о подозрении по трем статьям
Служба безопасности сообщила о подозрении начальнику главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ – первому заместителю начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому в совершении вооруженной агрессии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным следствия, именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.
По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами.
Кроме того, Рудской публичный оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.
Пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания нелегитимной Госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.
Рудскому сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины, сообщили в СБУ.
- 25 марта Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.
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