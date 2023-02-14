Заместителю начальника Генштаба РФ сообщили о подозрении по трем статьям

Служба безопасности сообщила о подозрении начальнику главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ – первому заместителю начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому в совершении вооруженной агрессии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами.

Кроме того, Рудской публичный оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.

Пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания нелегитимной Госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.

Рудскому сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины, сообщили в СБУ.

25 марта Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.

Вадим Ребрина

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