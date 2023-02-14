UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заместителю начальника Генштаба РФ сообщили о подозрении по трем статьям

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 14:45
Заместителю начальника Генштаба РФ сообщили о подозрении по трем статьям - Фото
Сергей Рудской (скриншот с видео)

Служба безопасности сообщила о подозрении начальнику главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ – первому заместителю начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому в совершении вооруженной агрессии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами.

Кроме того, Рудской публичный оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.

Пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания нелегитимной Госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.

Рудскому сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины, сообщили в СБУ.

  • 25 марта Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу подозрение агрессия сергей рудской
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 