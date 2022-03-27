Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий – руководитель ГУР
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов полагает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления – это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", – сказал Буданов.
Он убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.
"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне", – считает Буданов.
Однако, отметил он, сопротивление мирного населения на оккупированных территориях и контратаки ВСУ существенно усложняют реализацию планов врага.
"Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить", – подытожил Буданов.
- 25 марта российский генерал Сергей Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
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