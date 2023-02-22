СБУ задержала в Киеве пропагандиста Дмитрия Скворцова. Он прятался в храме УПЦ (МП) — фото

Служба безопасности Украины задержала в Киеве пророссийского пропагандиста Дмитрия Скворцова, который скрывался в Свято-Благовещенском монастыре. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В СБУ заявляют, что задержанный публично оправдывал агрессию РФ против Украины, был основателем так называемого "русского клуба", который занимался заказными публикациями для российских пропагандистских ресурсов "Русская народная линия" и "Одна родина".

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что спецслужба задержала Дмитрия Скворцова — в своих публикациях он называл "закономерной" оккупацию Крыма и части Донбасса, а также популяризовал террористов ЛДНР.

В августе 2022 года Скворцову заочно сообщили о подозрении в государственной измене, злоумышленник сбежал и пытался скрываться на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата.

СБУ установила его местонахождение и задержала, российские спецслужбы использовали его материалы и выступления для проведения информационных диверсий против Украины — все это Скворцов делал за деньги.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

С ноября 2022 года СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную оккупационную символику и материалы, прославляющие "русский мир".

1 декабря 2022 года СНБО поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.

В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.

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Дмитро Гриниченко

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