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УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви – вывод экспертизы

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 14:35
УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви – вывод экспертизы - Фото
Митрополит Онуфрий (Фото: УПЦ МП)

Украинская православная церковь продолжает подчиняться Русской правослвной церкви. Об этом говорится в заключении религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

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Как отмечается, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, Госслужба по этнополитике и свободе совести провела религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (Русской православной церковью).

Кратко обобщенные выводы экспертной группы:

– Принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным.

– УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым.

– Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения.

"Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В составе экспертной комиссии работали сотрудники отделения религиоведения Института философии имени Г.С. Сковороды НАГ Украины: кандидат исторических наук Козловский И.А.; доктор философских наук, профессор Саган О.Н.; доктор философских наук, профессор Филиппович Л.А. А также доктор исторических наук Смирнов А.И. – кафедра истории Острожской академии;  доктор философских наук, профессор Харьковщенко Е.А. – кафедра религиоведения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; доктор философских наук, профессор Чорноморець Ю.П., – кафедра богословия и религиоведения НПУ имени М. П. Драгоманова; секретарь экспертной группы Кочубей В.Ю. – главный специалист Отдела сотрудничества с религиозными сообществами Госслужбы по этнополитике и свободе совести.
  • 1  декабря 2022 года СНБО поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.
  • В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.
Наталія Медведєва
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