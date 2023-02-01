УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви – вывод экспертизы
Украинская православная церковь продолжает подчиняться Русской правослвной церкви. Об этом говорится в заключении религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, Госслужба по этнополитике и свободе совести провела религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (Русской православной церковью).
Кратко обобщенные выводы экспертной группы:
– Принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным.
– УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым.
– Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения.
"Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено", – говорится в сообщении.
- 1 декабря 2022 года СНБО поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.
- В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.
Комментарии