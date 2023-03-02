Данилов об изменении стратегии деоккупации Крыма: Сначала планировали решать дипломатией

В стратегию деоккупации Крыма будут внесены изменения в соответствии с нынешними реалиями полномасштабной войны, так как первоначально планировалось освободить полуостров политико-дипломатическим путем. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Сегодня Данилов заявил о "времени новой редакции" стратегии, но деталей не озвучил.

Отвечая на вопрос, какими именно будут изменения в стратегии, Данилов напомнил, что 24 марта 2021 года вышел указ президент Владимира Зеленского о стратегии деоккупации украинского полуострова.

"Первоначальное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем. Так записано в нормативно-правовых документах, действующих на сегодняшний день. С учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории нашей страны, мы должны обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в ее соответствующие изменения", – сказал Данилов.

Далее, по его словам, за эти изменения должно состояться голосование на заседании СНБО, а затем Зеленский либо выдаст новый указ, либо внесет в существующий документ утвержденные СНБО изменения.

"Ничего здесь конспирологического нет. Мы работаем с соответствующими документами, чтобы они соответствовали интересам нашей страны", – добавил секретарь СНБО.

В 2022-2023 годах на территории Крыма на военных и других объектах происходят пожары, взрывы и другие ЧП. В конце февраля в Крыму хакеры включили по радио обращение Буданова.

Начальник ГУР утверждает, что в этом году Крым вернется домой.

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Оксана Житнюк

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