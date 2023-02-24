Боррель заявил, что "Россия – великий народ", Данилов назвал его слова стимулом для зла

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал проявлением слабости и стимулом для преступлений слова верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что "Россия – великий народ". Об этом Данилов написал в Telegram.

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Боррель в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о том, планирует ли Евросоюз иметь какие-либо дела с Россией после войны, ответил, что "Россия не исчезнет".

"Россия – великий народ. Мы ничего не имеем против россиян. Они тоже страдают от этой войны. Они страдают. Они теряют жизнь. И они упускают экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны. Следовательно, мы должны начать думать о том, как можно восстановить мир и безопасность в Европе. И это должно когда-то произойти. Чем скорее, тем лучше. И мы должны подумать как. А Россия... Кто будет представлять Россию после войны? Кто знает?" – сказал Боррель.

Секретарь СНБО высказал сожаление из-за такой позиции главы европейской дипломатии.

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийства. путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", – написал Данилов.

23 февраля в статье Bloomberg, анализирующей опросы общественного мнения, говорилось, что большинство россиян поддерживает Путина, им нравится идея "войны против НАТО".

Наталія Медведєва

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