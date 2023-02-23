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Большинство россиян поддерживает Путина, им нравится идея "войны против НАТО" – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 14:13
Большинство россиян поддерживает Путина, им нравится идея
Россияне (Фото: EPA)

Большинство граждан России поддерживают войну России против Украины, им понравился нарратив о "войне против всего НАТО". Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, российский диктатор Владимир Путин развязал волну репрессий, сажая граждан в тюрьму за малейшие намеки на сомнение в его официальной линии. Даже школьники стали доносить на учителей, которые высказываются против войны.

Российская власть раздала денежные выплаты гражданам в бедных регионах страны и закрыла несколько оставшихся СМИ, которые оспаривали официальную версию происходящего.

В выступлении на этой неделе Путин возложил вину за войну на США и их союзников, россиянам понравилась идея воевать против "всего НАТО" и "коллективного Запада". Тот факт, что США и их союзники на самом деле не воюют, не влияет на мнение россиян.

Bloomberg ссылается на данные опросов, которые называет независимыми – только около пятой части россиян хотят поскорее прекратить войну, даже если для этого придется признать поражение.

Большинство россиян поддерживает Путина, им нравится идея "войны против НАТО" – Bloomberg

Bloomberg пишет, что Кремль потратил два десятилетия на создание "путинского большинства" – десятков миллионов россиян, которые уверены, что бывший сотрудник КГБ все знает лучше всех.

Как отмечается, образованный средний класс в крупнейших городах России, десятилетиями менее враждебно настроенный по отношению к Западу, трансформировался или искоренился.

Более миллиона россиян покинули страну, спасаясь от мобилизации.

"Те в элите, которые когда-то считались относительными "либералами", но остались, запуганы страхом мести или поддержали антизападную линию Кремля", – говорится в статье.

Сообщается, что для многих россиян стало невозможным сохранять нейтральную позицию – они чувствуют давление среды и выбирают поддержку агрессии.

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Наталія Медведєва
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война опрос россияне
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