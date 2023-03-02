"Дело домохозяек". Мэр Полтавы получил условный срок, будет донатить на армию

Мэр Полтавы Александр Мамай приговорен к условному сроку по "делу домохозяек" об организации растраты более 500 000 грн. Также мэр должен перечислить средства на "Армию дронов", сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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В конце июня 2022 года прокуратура Полтавской области сообщала, что мэр устроил на работу в городское коммунальное предприятие двух женщин, которые на самом деле не работали там, а вели домохозяйство дома у Мамая и его близкого окружения.

По данным досудебного расследования, Мамай трудоустроил женщин, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города". Для выплаты женщинам зарплаты должностные лица коммунальной организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения.

Сегодня, 2 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Мамаем. Суд признал мэра виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что нанесло местному бюджету более 570 000 убытков.

В САП отметили, что мэр города возместил причиненный ущерб, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, поэтому суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности на год. Суд освободил Мамая от наказания с испытательным сроком один год.

По условиям соглашения, мэр обязуется перечислить в Фонд United 24 на "Армию дронов" 2 млн грн.

Другие обвиняемые тоже заключили соглашения и получили те же приговоры, но без обязательств донатить на армию.

29 декабря 2022 года СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. По данным местных СМИ, 15 декабря он якобы распространил информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

20 января суд отказал в аресте мэра Полтавы Мамая, а 23 января суд отказался отстранить его от должности.

Оксана Житнюк

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