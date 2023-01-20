Суд отказал в аресте мэра Полтавы Мамая

В Киевском районном суде Полтавы завершилось закрытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю. Пресс-служба суда сообщает, что в аресте Мамая отказано.

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"По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Позднее в суде опровергли информацию некоторых СМИ и Telegram-каналов о том, что для Мамая якобы избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

В суде подчеркнули, что никаких других мер пресечения к Мамаю не применялось, в том числе и личного обязательства.

29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. По данным местных СМИ, 15 декабря он якобы распространил информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

Год назад Мамай повторил российскую пропаганду о "внешнем управлении" и "братоубийственной войне" на Донбассе, а также сказал, что в Украине "воюют США и РФ".

Оксана Житнюк

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