UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд отказал в аресте мэра Полтавы Мамая

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 15:04
Суд отказал в аресте мэра Полтавы Мамая - Фото
Александр Мамай (Фото: Полтавщина)

В Киевском районном суде Полтавы завершилось закрытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю. Пресс-служба суда сообщает, что в аресте Мамая отказано.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Позднее в суде опровергли информацию некоторых СМИ и Telegram-каналов о том, что для Мамая якобы избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

В суде подчеркнули, что никаких других мер пресечения к Мамаю не применялось, в том числе и личного обязательства.

29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. По данным местных СМИ, 15 декабря он якобы распространил информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
суд полтава мэр александр мамай
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 