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СБУ вручила подозрение мэру Полтавы в распространении информации о военных – источник

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 11:57
СБУ вручила подозрение мэру Полтавы в распространении информации о военных – источник - Фото
Александр Мамай (Фото: Полтавская обл.)

Сегодня, 29 декабря, в сотрудники Службы безопасности вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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По данным собеседника LIGA.net, Мамаю вручили подозрение в нарушении статьи о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ.

Местное издание Полтавщина пишет, что СБУ расследует дело по разглашению Мамаем 15 декабря информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

В пресс-службе СБУ пообещали сообщить подробности позже.

Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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сбу полтава александр мамай
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