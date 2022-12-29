СБУ вручила подозрение мэру Полтавы в распространении информации о военных – источник

Сегодня, 29 декабря, в сотрудники Службы безопасности вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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По данным собеседника LIGA.net, Мамаю вручили подозрение в нарушении статьи о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ.

Местное издание Полтавщина пишет, что СБУ расследует дело по разглашению Мамаем 15 декабря информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

В пресс-службе СБУ пообещали сообщить подробности позже.

Год назад Мамай повторил российскую пропаганду о "внешнем управлении" и "братоубийственной войне" на Донбассе, а также сказал, что в Украине "воюют США и РФ".

Наталія Медведєва , Юрій Смірнов

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