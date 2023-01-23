Суд отказался отстранять мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в распространении данных о ВСУ

Киевский районный суд Полтавы отказался отстранять от должности мэра города Александра Мамая, подозреваемого в распространении информации об украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

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Прокуратура заявила, что будет оспаривать два решения Киевского райсуда Полтавы – об отказе в аресте Мамая и об отказе в отстранении от должности.

2 января прокурор ходатайствовал об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также прокуратура просила об отстранении подозреваемого от должности сроком на два месяца. 20 января суд отказал в аресте, а 23 января – в отстранении.

"Указанные постановления вынесены вопреки позиции прокуратуры, в связи с чем прокуратура будет обжаловать их в апелляционном порядке", – сказано в сообщении прокуратуры Полтавской области.

29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. По данным местных СМИ, 15 декабря он якобы распространил информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

20 января суд отказал в аресте мэра Полтавы Мамая.

Оксана Житнюк

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