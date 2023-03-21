МИД Китая спросили, поставляет ли Пекин боеприпасы России. Там сказали, что "это все США"

На вопрос, использует ли Россия китайские боеприпасы в войне против Украины, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время брифинга заявил, что его страна "стремится к миру" и свалил вину на США.

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"Именно США, а не Китай, поставляют оружие на места сражений в Украине", – сказал он, добавив, что Китай "всегда стоит на стороне мира".

Журналисты озвучили данные от источников Белого дома за 17 марта 2023 года, где якобы подтвердилось использование китайских боеприпасов армией РФ.

Ван Вэньбина спросили, действительно ли Китай поставляет России боеприпасы, однако он не стал прямо отвечать на вопрос и привычно заявил, что это все США "раздувают огонь" войны, когда дают Украине вооружение.

"Китай занимает объективную и справедливую позицию в украинском вопросе. Все, что мы сделали, сводится к поддержке переговоров о мире", – добавил он.

19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

21 марта самоуправляющийся Тайвань раскритиковал КНР за то, что она прикидывается миротворцем в войне России против Украины.

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Мілана Головань

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