Байден столкнулся с давлением демократов, они требуют дать Украине F-16 и ракеты ATACMS

Президент США Джо Байден испытывает давление со стороны членов Демократической партии, которые требуют передать Украине истребители F-16 и ракеты ATACMS. Об этом сообщило издание The Hill.

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Журналисты пишут, что Байден сталкивается с давлением внутри собственной партии, где требуют отправить Украине американские истребители и ракеты большой дальности, так как Россия продолжает наносить ракетный удары по гражданским объектам.

Отмечается, что обещание передать Украине танки M1 Abrams после нескольких месяцев противодействия со стороны Белого дома, дало повод для оптимизма, что администрация может прийти к поставке еще более тяжелого вооружения.

Ведущие деятели демократов выступают за усиление военной помощи Украине — это Джейк Кросонау, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус, Джаред Голден и Марк Келли — издание заявляет, что их позицию разделяют некоторые военные руководители США.

К поставкам дальнобойных ракет и истребителей призывают также и члены Республиканской партии.

На необходимости поставок F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", подчеркивал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля – в день последнего заседания коалиции Рамштайн.

21 апреля топ-генерал США Марк Милли заявил, что союзники решили делать ставку в Украине на наземные системы ПВО и ПРО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что нет никаких аргументов, почему не дают F-16. По его словам, летчикам уже нужно учиться.

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Дмитро Гриниченко

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