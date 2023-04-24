Нет никаких аргументов, почему не дают F-16. Летчикам уже нужно учиться – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нет никаких адекватных аргументов, почему Украина до сих пор не может получить согласие Запада на поставку истребителей F-16. На заседании Совета глав МИД стран Евросоюза он призвал как можно быстрее приступить к обучению украинских летчиков.

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Дипломат подчеркнул, что сейчас Украина "является защитником Европы", а предоставление истребителей "станет лучшей инвестицией десятилетия в безопасность европейского континента".

"Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято", – указал Кулеба.

Министр отметил, что страны ЕС способны сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине истребителей и таким образом продемонстрировать свое стратегическое лидерство.

Глава дипломатии подчеркнул, что необходимо как можно быстрее приступить к обучению украинских летчиков, чтобы на момент предоставления Западом самолетов их сразу можно было применять.

"Это будет спасать жизни наших солдат и гражданских и гарантировать преимущество Украины над врагом в воздухе", – пояснил он.

Кулеба также добавил, что предоставление F-16 и интеграция ПВО и ПРО Украины и соседних стран ЕС завершат формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

13 марта 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что США достаточно высоко оценили уровень украинских военных пилотов.

6 апреля начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что подготовку украинских пилотов на F-16 можно значительно сократить по сравнению со стандартными программами.

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Олег Васьків

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