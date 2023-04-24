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Нет никаких аргументов, почему не дают F-16. Летчикам уже нужно учиться – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 16:54
Нет никаких аргументов, почему не дают F-16. Летчикам уже нужно учиться – Кулеба - Фото
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Скриншот из видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нет никаких адекватных аргументов, почему Украина до сих пор не может получить согласие Запада на поставку истребителей F-16. На заседании Совета глав МИД стран Евросоюза он призвал как можно быстрее приступить к обучению украинских летчиков.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Украина "является защитником Европы", а предоставление истребителей "станет лучшей инвестицией десятилетия в безопасность европейского континента".

"Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято", – указал Кулеба.

Министр отметил, что страны ЕС способны сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине истребителей и таким образом продемонстрировать свое стратегическое лидерство.

Глава дипломатии подчеркнул, что необходимо как можно быстрее приступить к обучению украинских летчиков, чтобы на момент предоставления Западом самолетов их сразу можно было применять.

"Это будет спасать жизни наших солдат и гражданских и гарантировать преимущество Украины над врагом в воздухе", – пояснил он.

Кулеба также добавил, что предоставление F-16 и интеграция ПВО и ПРО Украины и соседних стран ЕС завершат формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

  • 13 марта 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что США достаточно высоко оценили уровень украинских военных пилотов.
  • 6 апреля начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что подготовку украинских пилотов на F-16 можно значительно сократить по сравнению со стандартными программами.

Читайте также: Командующий Воздушными силами назвал основные причины, почему F-16 необходимы Украине

Олег Васьків
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