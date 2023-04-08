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Командующий Воздушными силами назвал основные причины, почему F-16 необходимы Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 16:41
Командующий Воздушными силами назвал основные причины, почему F-16 необходимы Украине - Фото
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что истребители F-16 являются самым эффективным противодействием управляемым авиабомбам, которыми российские войска в последнее время наносят удары по Украине. Кроме того, современные истребители могут помочь Вооруженным Силам взять контроль над Черным морем.

По его словам, благодаря наличию у F-16 ракет класса "воздух-воздух" с дальностью 180 км, украинская авиация смогла бы отогнать российские самолеты подальше от границы и линии боевого столкновения. Это, говорит генерал-лейтенант, минимизирует возможность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.

"В среднем наша ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Но 25% все-таки долетают до своих целей. F-16 могут эффективно уничтожать воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны к нашим городам", – написал он.

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На вооружении у F-16 также есть противокорабельные ракеты, которые "легко смогут загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно ", отметил Олещук.

Командующий Воздушными силами рассказывает, что благодаря широкому спектру современного высокоточного вооружения, эти истребители могут наносить "мощные удары" в ответ. Это поможет ВСУ получить преимущество в воздухе.

"Российская авиация превосходит украинскую в разы по количеству, а главное – у оккупантов технологическое преимущество. F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая множество жизней ежедневно", – добавил он.

Олещук подытожил: для того чтобы иметь преимущество в воздухе, Украине нужны самолеты, поддерживать исправность которых будет легко. Это, говорит он, именно о F-16.

  • 16 марта 2023 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что поставки МиГ-29 помогут Украине с поддержкой нынешних возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.

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Мілана Головань
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