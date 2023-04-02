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Пока Запад боится давать F-16, Украина теряет пилотов, которые способны их освоить – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 21:46
Пока Запад боится давать F-16, Украина теряет пилотов, которые способны их освоить – СМИ - Фото
Истребитель F-16 (Фото - EPA)

Пока Запад никак не может решиться и дать Украине современные истребители, в боях с оккупантами погибают украинские пилоты, которые способны их быстро освоить. Об этом говорится в статье газеты The Telegraph.

Журналисты издания поговорили с несколькими офицерами Воздушных сил Украины, которые рассказали им, как идет война с Россией в воздухе. 

Полковник Владимир Логачев сказал The Telegraph, что пока Украина продолжает ждать решение Запада о поставке современных истребителей, у нее остается все меньше пилотов, которые могут быстро освоить новую технику.

"У нас был список самых продвинутых пилотов, которых можно было обучить на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", – сказал Логачев.

По словам майора Вадима Ворошилова, сдерживать россиян на устаревших советских самолетах ​​становится все труднее. По его словам, россияне устраивают украинским пилотам засады.

"Выпускают самолет, заставив украинского пилота поверить, что самолет только один. А потом с разных сторон появляются еще два-три", – говорит Ворошилов.

Он отмечает, что украинцы продолжают летать на МиГ-29 советской эпохи, на которых можно в лучшем случае "удерживать поле боя" против сверхзвуковых истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34.

Ворошилов утверждает, что с F-16 украинские пилоты смогут "контролировать воздушное пространство, а также море и землю для защиты пехоты".

"Нам нужно больше современных самолетов, чтобы быть лучше противника", – сказал он.

Сергій Бережний
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военная авиация истребители военная помощь f-16
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