Пока Запад боится давать F-16, Украина теряет пилотов, которые способны их освоить – СМИ

Пока Запад никак не может решиться и дать Украине современные истребители, в боях с оккупантами погибают украинские пилоты, которые способны их быстро освоить. Об этом говорится в статье газеты The Telegraph.

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Журналисты издания поговорили с несколькими офицерами Воздушных сил Украины, которые рассказали им, как идет война с Россией в воздухе.

Полковник Владимир Логачев сказал The Telegraph, что пока Украина продолжает ждать решение Запада о поставке современных истребителей, у нее остается все меньше пилотов, которые могут быстро освоить новую технику.

"У нас был список самых продвинутых пилотов, которых можно было обучить на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", – сказал Логачев.

По словам майора Вадима Ворошилова, сдерживать россиян на устаревших советских самолетах ​​становится все труднее. По его словам, россияне устраивают украинским пилотам засады.

"Выпускают самолет, заставив украинского пилота поверить, что самолет только один. А потом с разных сторон появляются еще два-три", – говорит Ворошилов.

Он отмечает, что украинцы продолжают летать на МиГ-29 советской эпохи, на которых можно в лучшем случае "удерживать поле боя" против сверхзвуковых истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34.

Ворошилов утверждает, что с F-16 украинские пилоты смогут "контролировать воздушное пространство, а также море и землю для защиты пехоты".

"Нам нужно больше современных самолетов, чтобы быть лучше противника", – сказал он.

5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.

28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".

30 марта Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к западным союзникам с призывом предоставить украинским летчикам американские истребители F-16.

Сергій Бережний

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