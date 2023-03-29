Остин допустил передачу Украине F-16, но не сейчас. Сказал: На это нужно полтора года
Глава Пентагона Ллойд Остин допустил передачу Украине истребителей F-16, однако не на данном этапе войны. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате, цитирует его Укринформ.
По его словам, если решение о передаче F-16 будет принято, то для этого понадобится около 18 месяцев.
Он отметил, что это не поможет Вооруженным Силам Украины в нынешней фазе войны.
"Могут ли украинцы получить такие возможности когда-либо в будущем? Мы все считаем, что да. Это могут быть истребители F-16 или другие самолеты IV поколения", — сказал министр.
Остин заявил, что сейчас Украина больше всего нуждается в средствах противовоздушной обороны, а также в дальнобойных средствах поражения и бронетехнике — глава Пентагона считает, что поставки подобных вооружений и обучение ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшее время.
- 5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
- 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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