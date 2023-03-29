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Остин допустил передачу Украине F-16, но не сейчас. Сказал: На это нужно полтора года

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 07:12
Остин допустил передачу Украине F-16, но не сейчас. Сказал: На это нужно полтора года - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил передачу Украине истребителей F-16, однако не на данном этапе войны. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате, цитирует его Укринформ.

По его словам, если решение о передаче F-16 будет принято, то для этого понадобится около 18 месяцев.

Он отметил, что это не поможет Вооруженным Силам Украины в нынешней фазе войны. 

"Могут ли украинцы получить такие возможности когда-либо в будущем? Мы все считаем, что да. Это могут быть истребители F-16 или другие самолеты IV поколения", — сказал министр.

Остин заявил, что сейчас Украина больше всего нуждается в средствах противовоздушной обороны, а также в дальнобойных средствах поражения и бронетехнике — глава Пентагона считает, что поставки подобных вооружений и обучение ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшее время.

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Дмитро Гриниченко
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пентагон война истребители военная помощь f-16 Ллойд Остин
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