Украина – единственная страна в мире, выполняющая миссию НАТО по отпору России – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина является "единственной страной в мире, успешно выполняющей миссию НАТО" по противостоянию России. Об этом он рассказал Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Резников отметил, что Альянс был создан США в ответ на угрозу со стороны Советского Союза.

Главной задачей НАТО он назвал "противостоять Российской империи, успешно противостоять, и в случае агрессии дать отпор".

"На сегодняшний день единственная страна в мире, которая успешно выполняет задачи НАТО, – это Украина. Трудно, ценой нашей крови, наших жизней, домов, мы сегодня выполняем миссию НАТО", – сказал министр.

Резников отметил, что в условиях войны украинцы делают то, что НАТО "готовилось делать несколько десятков лет".

"И Альянс это понимает, и потому нам оружие дают натовское, чтобы еще посмотреть, как успешно оно может противостоять главной угрозе [России]", – сказал он.

6 апреля 2023 года Резников заявил, что Украина должна стать членом НАТО: никто не умеет уничтожать армию РФ оружием Альянса лучше, чем украинцы.

21 апреля министр согласовал с генсеком НАТО Столтенбергом более тесное сотрудничество в оборонных закупках.

Читайте также: Россия может озвучить очередной "жест доброй воли", чтобы скрыть поражение в Украине – Резников

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.