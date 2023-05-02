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Украина – единственная страна в мире, выполняющая миссию НАТО по отпору России – Резников

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 14:38
Украина – единственная страна в мире, выполняющая миссию НАТО по отпору России – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина является "единственной страной в мире, успешно выполняющей миссию НАТО" по противостоянию России. Об этом он рассказал Интерфакс-Украина.

Резников отметил, что Альянс был создан США в ответ на угрозу со стороны Советского Союза.

Главной задачей НАТО он назвал "противостоять Российской империи, успешно противостоять, и в случае агрессии дать отпор".

"На сегодняшний день единственная страна в мире, которая успешно выполняет задачи НАТО, – это Украина. Трудно, ценой нашей крови, наших жизней, домов, мы сегодня выполняем миссию НАТО", – сказал министр.

Резников отметил, что в условиях войны украинцы делают то, что НАТО "готовилось делать несколько десятков лет".

"И Альянс это понимает, и потому нам оружие дают натовское, чтобы еще посмотреть, как успешно оно может противостоять главной угрозе [России]", – сказал он.

  • 6 апреля 2023 года Резников заявил, что Украина должна стать членом НАТО: никто не умеет уничтожать армию РФ оружием Альянса лучше, чем украинцы.
  • 21 апреля министр согласовал с генсеком НАТО Столтенбергом более тесное сотрудничество в оборонных закупках.

Читайте также: Россия может озвучить очередной "жест доброй воли", чтобы скрыть поражение в Украине – Резников

Артем Джеріпа
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Алексей Резников война геополитика нато
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