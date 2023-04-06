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Резников: Украина лучше всех умеет уничтожать россиян оружием НАТО – должна быть в Альянсе

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 22:04
Резников: Украина лучше всех умеет уничтожать россиян оружием НАТО – должна быть в Альянсе - Фото
Алексей Резников (Фото - Twitter Резникова)

Никто не умеет уничтожать российскую армию оружием натовского образца лучше украинцев, поэтому Украина должна стать членом Альянса. Об этом в Twitter заявил министр обороны Алексей Резников.

"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт имеет решающее значение для Альянса", – написал министр.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Страна должна была вступить в Альянс вместе со Швецией, но заявку Швеции пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Представители Анкары планируют встретиться с коллегами из Стокгольма в июне, чтобы продолжить переговоры.

  • 30 сентября 2022 года Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • Вчера Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов".
  • Кулеба уверен, что нет лучшего стратегического решения, чтобы обеспечить стратегическую безопасность в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в Альянсе.

Читайте также: Климкин: Украине нужно повторить путь Финляндии в НАТО, но без "финляндизации"

Оксана Житнюк
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Алексей Резников война нато
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