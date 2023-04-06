Резников: Украина лучше всех умеет уничтожать россиян оружием НАТО – должна быть в Альянсе

Никто не умеет уничтожать российскую армию оружием натовского образца лучше украинцев, поэтому Украина должна стать членом Альянса. Об этом в Twitter заявил министр обороны Алексей Резников.

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"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт имеет решающее значение для Альянса", – написал министр.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Страна должна была вступить в Альянс вместе со Швецией, но заявку Швеции пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Представители Анкары планируют встретиться с коллегами из Стокгольма в июне, чтобы продолжить переговоры.

30 сентября 2022 года Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Вчера Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов".

Кулеба уверен, что нет лучшего стратегического решения, чтобы обеспечить стратегическую безопасность в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в Альянсе.

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Оксана Житнюк

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