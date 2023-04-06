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Климкин: Украине нужно повторить путь Финляндии в НАТО, но без "финляндизации"

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 15:35
Климкин: Украине нужно повторить путь Финляндии в НАТО, но без
Павел Климкин (фото – Андрей Гудзенко / LIGA.net)
Идея части Запада относительно "финляндизации" евроатлантической интеграции Украины ошибочна, Украина должна получить те же гарантии безопасности, которые получили Финляндия и Швеция на период вступления в Альянс. Об этом написал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.
Экс-чиновник высказался о дискуссии среди западных стран о том, что "Украина должна занять место Финляндии", то есть пройти "финляндизацию" – стать нейтральным государством.
Некоторые политики предлагают Украине ограничиться интеграцией с ЕС и отложить вступление в НАТО до "лучших времен". По мнению Климкина, эта стратегия ошибочна и не приведет к желаемому результату.
"Выставлять красные линии по отношению к Кремлю – это всегда слабость, которую он почти на животном уровне ощущает", – пишет экс-чиновник.
Климкин отмечает, что значительная часть Запада хочет победить РФ стратегией "тысячи порезов", фактически используя для этого Украину и ее Вооруженные Силы. Однако для Украины необходимо, добавил он, чтобы на период вступления в НАТО государству были предоставлены гарантии от ядерных государств, которые получили Финляндия и Швеция.

"Только такая конструкция безопасности будет безопасно стабильной, никакая другая. Путь Финляндии нужно повторить, но без "финляндизации", – заключает экс-дипломат.
  • 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.
  • В апреле Bloomberg сообщил, что НАТО вряд ли разместит оборонные структуры в Финляндии в ближайшее время.
  • Как пишет Euractiv, на июльском саммите в Вильнюсе НАТО "хочет удовлетворить всех": и членов, и Украину.

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Артем Джеріпа
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Украина война нато павел климкин Финляндия швеция гарантии безопасности
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