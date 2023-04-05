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Маловероятно, что НАТО разместит оборонные структуры в Финляндии – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 08:56
Маловероятно, что НАТО разместит оборонные структуры в Финляндии – Bloomberg - Фото
Фото: EPA

Пока маловероятно, что НАТО разместит оборонные структуры в Финляндии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Официальный представитель НАТО заявил, что пока нет планов развертывания боевой группы Альянса, добавив, что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО постоянно оценивает угрозы и может дать такую рекомендацию, если сочтет необходимым.

Высокопоставленный чиновник США сказал, что Финляндия не предоставляла такого запроса.

"Годами мы развивали нашу совместимость с НАТО. Впереди еще значительная работа, чтобы интегрировать оборону Финляндии как часть общей обороны НАТО. Силы обороны Финляндии сталкиваются с новыми требованиями и вызовами, на которые мы должны ответить", – сказал президент страны Саули Ниинисте на церемонии вступления во вторник.

Командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе сейчас разрабатывает региональные планы альянса, которые должны быть направлены союзникам в этом месяце.

Вооруженные силы Финляндии, которые могут развернуть 280 000 военнослужащих в военное время благодаря своей системе призыва, давно учатся защищать свою территорию от нападения и уже имеют свои боеспособные боевые группы, сказал чиновник НАТО.

По его словам, более вероятно, что Финляндия предоставит войска другим боевым группам.

  • 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Ее заявку одобрили министры иностранных дел стран-членов Альянса вчера в Брюсселе.
Вадим Ребрина
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