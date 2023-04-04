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В НАТО "хотят удовлетворить всех" на саммите в Вильнюсе: и членов, и Украину – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 12:36
В НАТО
Фото: НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе могут объявить о сближении отношений и поддержке для Украины, но оставят требования реформ. Такая позиция должна устроить как членов Альянса, так и Украину, пишет Euractiv со ссылкой на источники в Альянсе.

Будущий пакет долгосрочной помощи может содержать, сообщает издание:

→ поддержку масштабирования развития оборонного планирования;

→ подготовку вооруженных сил;

→ инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Один из высокопоставленных чиновников НАТО сообщил, что на саммите в Вильнюсе члены НАТО дадут Украине более четкий месседж об укреплении взаимоотношений, но в то же время эти отношения продолжат быть "оставляющими место для дополнительных реформ" в Украине.

"Фокус будет заключаться в том, чтобы найти формулу, которая удовлетворит всех", – сказал один высокопоставленный чиновник НАТО.

  • Саммит НАТО в Вильнюсе начнется 11 июля 2023 года.
  • По информации Financial Times, 4 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят удвоение обязательств по финансовой поддержке Украины.

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Артем Джеріпа
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