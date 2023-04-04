Генсек НАТО: Потери РФ намного выше, заморозки допустить нельзя, наступление — решение ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери россиян значительно выше, чем у Украины, а Альянс не должен допустить заморозки войны. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, оккупанты теряют намного больше солдат из-за отсутствия качественного оборудования и командования в отличии от Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что это не означает недооценку РФ, так как она показала готовность бросать в бой десятки тысяч новых людей.

"Я также глубоко убежден, что решения по оперативным вопросам, например, относительно нового наступления, должны принимать находящиеся на местах украинцы, а значит — лучше всего владеют ситуацией", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что ответственность Альянса — обеспечить Украину всем необходимым для наступления, а также обучить украинских воинов.

Насчет возможной заморозки войны он сказал, что осторожно бы говорил о таком сценарии, так как НАТО должно сделать так, чтобы этого не произошло.

"Мы бы хотели видеть Украину, которая способна освободить больше земли и тогда это может создать условия для переговоров. Опять же Украина сама решает, какие условия для переговоров приемлемые. Но мы знаем: происходящее за столом переговоров неразрывно связано с силой на поле боя", — резюмировал он.

Ранее в Минобороны призывали прекратить публичные обсуждения военных планов ВСУ, потому что это может помешать будущему контрнаступлению. Cтратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать только президент, министр обороны, главнокомандующий ВСУ.

23 марта Столтенберг заявил, что союзники Украины передали ей "достаточно" военной техники, включая танки, боевые машины и реактивную артиллерию, "чтобы дать украинцам возможность отвоевать территорию и освободить все больше и больше земель".

25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать наступление, потому что ожидает поставок боеприпасов и оружия от западных союзников.

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Дмитро Гриниченко

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