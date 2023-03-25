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Зеленский: Мы пока не можем начать наступление, ждем поставок боеприпасов и оружия

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 12:08
Зеленский: Мы пока не можем начать наступление, ждем поставок боеприпасов и оружия - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина пока не может начать наступление, потому что ждет поставок боеприпасов и оружия от западных союзников. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Yomiuri Shimbun.

Зеленский сказал, что украинской армии требуется дополнительная военная поддержка, такая как боеприпасы и истребители.

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров", – сказал президент, добавив, что российские оккупанты ежедневно выпускают в три раза больше боеприпасов, чем украинские войска.

Зеленский сказал, что начать наступление пока невозможно из-за нехватки вооружений.

"Мы пока не можем начать. Мы не можем отправить их", – сказал он.

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Наталія Медведєва
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