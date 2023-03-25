Зеленский: Мы пока не можем начать наступление, ждем поставок боеприпасов и оружия

Украина пока не может начать наступление, потому что ждет поставок боеприпасов и оружия от западных союзников. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Yomiuri Shimbun.

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Зеленский сказал, что украинской армии требуется дополнительная военная поддержка, такая как боеприпасы и истребители.

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров", – сказал президент, добавив, что российские оккупанты ежедневно выпускают в три раза больше боеприпасов, чем украинские войска.

Зеленский сказал, что начать наступление пока невозможно из-за нехватки вооружений.

"Мы пока не можем начать. Мы не можем отправить их", – сказал он.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

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Наталія Медведєва

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