Зеленский: Мы пока не можем начать наступление, ждем поставок боеприпасов и оружия
25.03.2023, 12:08
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Украина пока не может начать наступление, потому что ждет поставок боеприпасов и оружия от западных союзников. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Yomiuri Shimbun.
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Зеленский сказал, что украинской армии требуется дополнительная военная поддержка, такая как боеприпасы и истребители.
"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров", – сказал президент, добавив, что российские оккупанты ежедневно выпускают в три раза больше боеприпасов, чем украинские войска.
Зеленский сказал, что начать наступление пока невозможно из-за нехватки вооружений.
"Мы пока не можем начать. Мы не можем отправить их", – сказал он.
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