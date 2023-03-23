Определенное затягивание со стороны Запада в принятии решений о передаче Украине современных истребителей и дальнобойного оружия не дает ускорить завершение российско-украинской войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он рассказал, что сегодня по дороге в поезде Укрзалізниці он онлайн принял участие в заседании Европейского совета, которое состоялось в Брюсселе с участием лидеров всех государств ЕС.

"Был очень конкретным в этом обращении. Отметил сильные шаги партнеров. Но отметил вещи, которые пока, к сожалению, не позволяют нам ускорить освобождение территорий, не позволяют ускорить завершение войны", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о поставках более действенного оружия украинским воинам – дальнобойного оружия и современных самолетов, "касательно чего пока что видим определенное затягивание решений партнеров".

Также, по словам президента, важно двигаться активнее в направлении внедрения новых и более мощных санкций против России за террор, а также необходимы новые шаги для евроинтеграции Украины.

"Уверен: партнеры услышали позицию Украины", – отметил Зеленский.

Вчера Зеленский побывал под Бахмутом и посетил Харьков.

Сегодня Зеленский находился в Херсонской области, основные вопросы – безопасность и восстановление региона.

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Оксана Житнюк

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