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Харьков – город-герой Украины. Зеленский передал почетный знак мэру города – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 19:49
Зеленский вручает Терехову почетный знак Харькова – "Город-герой Украины" (фото: Офис президента)
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Сегодня, 22 марта, президент Владимир Зеленский передал мэру Харькова Игорю Терехову почетный знак города-героя Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Президент приехал в Харьков для проведения там координационного совещания по вопросам безопасности в регионе.

Во время совещания Зеленский передал Терехову почетный знак "Город-герой Украины".

Харьков – город-герой Украины. Зеленский передал почетный знак мэру города – видео, фото

Президент присвоил Харькову звание город-герой Украины, чтобы отметить подвиг, массовый героизм и стойкость граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины.

Указ о присвоении Харькову почетного знака Зеленский подписал 6 марта 2022 года.

"Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", – сказал президент.

Терехов опубликовал у себя в Telegram фото почетного знака – ленты на флаг Харькова.

Харьков – город-герой Украины. Зеленский передал почетный знак мэру города – видео, фото

"Это заслуга всех нас – военных, бойцов теробороны, коммунальщиков, врачей, учителей, волонтеров, всех, кто делал все возможное, а часто и невозможное, чтобы Харьков выстоял, чтобы Харьков остался украинским городом", – написал мэр города-героя.

  • С самого начала полномасштабной агрессии Россия безуспешно пыталась оккупировать Харьков. Город выстоял. Сейчас РФ почти каждый день обстреливает ракетами Харьков и область.
  • В феврале 2023 года мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что 95% горожан говорят на русском языке, "но это их не отделяет от Украины", общение с россиянами после начала полномасштабного вторжения прекратилось, харьковчане постепенно переходят на украинский.

Читайте также: В Харькове создали приложение, в котором можно ознакомиться с архитектурой города

Наталія Медведєва
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Харьковигорь тереховгород-герой
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