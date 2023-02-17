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Сейчас никто с россиянами не общается – Терехов об изменении отношения харьковчан к России

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 09:38
Сейчас никто с россиянами не общается – Терехов об изменении отношения харьковчан к России - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что 95% горожан говорят на русском языке, "но это их не отделяет от Украины", общение с россиянами после начала полномасштабного вторжения прекратилось, харьковчане постепенно переходят на украинский. Об этом Терехов рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Я не понимаю, откуда у россиян были такие помыслы, что Харьков будет встречать их с цветами, а не с гранатами. Но они ошиблись. Настроения у харьковчан четко проукраинские", – сказал он.

По словам мэра, до войны каждый четвертый харьковчанин относился к России "с определенным, так сказать, пониманием", потому что у кого-то в РФ проживают родственники, знакомые, кто-то ездил в гости в Россию.

"Так было, так сложилось исторически, но война все перевернула, и сейчас степень радикализации харьковчан гораздо больше, чем на западе Украины. Поэтому сейчас никто с россиянами не общается, не созванивается, харьковчане разорвали какие-либо отношения с россиянами", – сказал Терехов.

Он отметил, что среди харьковчан примерно 95% говорят на русском языке. "Но это их не отделяет от Украины, а наоборот. Я общался с нашими военными, говорящими на русском языке, и они мне говорят: "а что, мы стали меньшими украинцами и мы меньше бьем эту нечисть?" – сказал мэр Харькова.

"Да, мы говорим на русском языке, но мы украинцы, мы отстаиваем независимость нашей Украины, нашей нации и право называться украинцами. Хотя мы уже постепенно переходим на украинский, дальше будем еще активнее", – добавил он.

  • 25 ноября 2022 года Терехов прокомментировал штраф за обращение к харьковчанам на русском языке, что является нарушением закона по обеспечению функционирования украинского языка как государственного. В эфире телемарафона Терехов заявил, что будет "официально" говорить на украинском языке, но с харьковчанами продолжит общаться на русском, поскольку большинство жителей города – русскоязычные.
  • 11 февраля страна-террорист Россия обстреляла Харьков ракетами С-300.
  • Вечером 16 февраля россияне снова устроили обстрелы Харькова и области.
Вадим Ребрина
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Харьков украинский язык игорь терехов
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