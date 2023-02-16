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Россияне наносят удары по Харькову и области

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 23:06
Россияне наносят удары по Харькову и области - Фото
Харків (Фото - сайт міськради)

Вечером 16 февраля россияне устроили обстрел Харькова и области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!" – написал Синегубов.

Он призвал харьковчан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

  • Сегодня россияне ударили артиллерией и "Градами" по жилому кварталу Бахмута: погибли пятеро гражданских, девять человек получили ранения.
Оксана Житнюк
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обстрел война Харьков харьковская область
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