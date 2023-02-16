Россияне наносят удары по Харькову и области

Вечером 16 февраля россияне устроили обстрел Харькова и области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!" – написал Синегубов.

Он призвал харьковчан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Сегодня россияне ударили артиллерией и "Градами" по жилому кварталу Бахмута: погибли пятеро гражданских, девять человек получили ранения.

Оксана Житнюк

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