Россияне наносят удары по Харькову и области
16.02.2023, 23:06
Харків (Фото - сайт міськради)
Вечером 16 февраля россияне устроили обстрел Харькова и области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!" – написал Синегубов.
Он призвал харьковчан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.
- Сегодня россияне ударили артиллерией и "Градами" по жилому кварталу Бахмута: погибли пятеро гражданских, девять человек получили ранения.
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